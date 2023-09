CAG-MIL (1-2): è uno-due Milan! Tomori segna su schema da corner

Al 45esimo minuto il Milan ribalta la partita. A segnare è Fikayo Tomori, lesto a mandare la palla in rete a un metro dalla linea di porta dopo schema da corner: palla bassa di Adli per Reijnders che la mette in mezzo proprio dove c'è il difensore inglese. 1-2 per il Milan a Cagliari.