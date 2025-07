Cagliari, Prati: "Ora voglio vedere De Bruyne e Modric in Serie A"

Il centrocampista del Cagliari e dell'Italia under 21 Matteo Prati ha concesso questa mattina un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi obiettivi e di quelli di squadra ma ha anche spaziato su altre tematiche. Dal rapporto con l'ex CT under 21 Carmine Nunziata, alla sua fede interista da bambino, passando per un giudizio sui nuovi campioni che popolano il campionato italiano, su tutti Luka Modric arrivato al Milan e Kevin De Bruyne messo sotto contratto dal Napoli.

Le parole di Matteo Prati sulla sfida con questi mostri sacri e sugli altri centrocampisti in Italia: "Sono rimasto colpito da Reijnders del quale fortunatamente sono riuscito a prendere la maglia. E che bravo McTominay. Ora voglio vedere De Bruyne e Modric, due campionissimi. Ispirazioni? Nasco trequartista, all’inizio fu Messi. Poi Busquets e Thiago Alcantara".