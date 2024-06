Cairo: "A gennaio il Milan ha bussato per Buongiorno? Forse hanno battuto non molto forte..."

vedi letture

Si è svolto questo pomeriggio a Milano la presentazione dell'ultimo libro scritto da Peppe Di Stefano e da Carlo Pellegatti dal titolo "C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore". Presenti molti personaggi del mondo del calcio, tra cui anche il presidente del Torino, Urbano Cairo: "Berlusconi sarebbe stato d'accordo su Vanoli? Non so, non avendola ancora fatta la scelta... Non so se Vanoli possa essere un matto come era Sacchi secondo il libro".

Conte vorrebbe Buongiorno al Napoli? "Io con Conte non ho parlato, non lo vedo da tempo... Non so se lui abbia questa fissazione per Buongiorno. Ma io sarei molto contento rimanesse con noi perché è il nostro capitano ideale, è con noi da 18 anni e sarebbe ideale. A gennaio ha bussato il Milan? Io non ho sentito bussare, forse hanno battuto non molto forte".