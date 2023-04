Calabria a Prime Video: "Kovacs diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava. Giallo? È stato il IV uomo a spingermi via..."

Sull’ammonizione presa a fine partita: “C’era tutta la partita che l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava, non si capiva. A me sembrava rigore, a fine partita sono andato a chiedere spiegazioni, il quarto uomo è stato lui a spingermi via, non capisco perché non posso parlare da capitano, e ho preso l’ammonizione. È un giallo alquanto stupido ma non capisco perché non posso parlare io che sono il capitano, mi sembra abbastanza inutile parlare di un’ammonizione che non ci stava”.

L’importanza del risultato: “È ancora presto, c’è ancora del lavoro da fare. Il lavoro non è ancora finito. Sappiamo come il loro stadio e come sono i loro tifosi. Stasera si è sentito il nostro stadio, si faceva fatica a parlare tra di noi. Loro sono una squadra forte, partiremo con la voglia di vincere anche la prossima anche se non è ancora chiuso niente, purtroppo. Adesso ci dobbiamo riposare che si gioca di nuovo tra due giorni, c’è poco da parlare. Ci dobbiamo preparare mentalmente e fisicamente, è un periodo molto intenso”.