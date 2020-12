Calabria mai titolare nelle tre sconfitte del Milan nel 2020. Il terzino ha giocato un solo minuto col Genoa

Davide Calabria, autore di un'annata davvero importante, non è mai stato titolare nelle uniche tre gare perse dal Milan nel 2020. Più nello specifico, il terzino classe '96 ha giocato un solo minuto della sfida contro il Genoa, persa a San Siro lo scorso marzo prima del lockdown. Il numero 2 ha sostituito Conti all'89' sul risultato già fissato sull'1-2. Nel derby di febbraio il bresciano è rimasto in panchina, mentre nella gara interna contro il Lille non figurava tra i disponibili.