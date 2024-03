Calabria su Bonucci capitano del Milan: "Scelta della società. Con noi super professionista: è una persona eccezionale"

vedi letture

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina.

Le parole del capitano rossonero sulla scelta della fascia a Leonardo Bonucci, nel 2017/2018: "Una scelta in quel momento della società. Leo si è sempre comportato bene con noi, sempre sincero e un super professionista. L'ho avuto anche come compagno di nazionale e posso solo parlarne bene. Capisco che la gente possa avere pensieri diversi ma umanamente è una persona eccezionale, in quel momento ci ha messo tutto l'impegno che poteva dare. Sono state scelte di altre persone che per noi contavano relativamente dal momento che volevamo solo remare dalla stessa parte"