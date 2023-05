Calabria sul Milan: "Adesso la società è sana. Sono arrivati ​​giocatori importanti e, con loro, i risultati"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da AS, Davide Calabria, difensore e capitano del Milan, ha parlato così del progetto del club di via Aldo Rossi: "Abbiamo vissuto delle difficoltà, ma gli alti e bassi mi hanno fatto crescere, in un'entità come il Milan le responsabilità pesano di più. Adesso la società è sana, sono arrivati ​​giocatori importanti e, con loro, i risultati. Continueremo a crescere".