Calabria: "Un altro anno se ne va, con l'augurio che il futuro sarà sempre più bello!"

La stagione di Davide Calabria, così come quella di tutto il Milan, non è decisamente andata secondo le aspettative, ma adesso c'è davanti tutta un'estate per ricaricare le energie e preparasi al meglio in vista della prossima, dove l'obiettivo sarà quello di essere competitivi sia sul fronte nazionale che continentale.

Nel frattempo, comunque, con un post pubblicato sui propri canali social, Calabria ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che hanno preso parte a questa stagione scrivendo: "Mi sono goduto ogni instante della giornata di ieri. È stata ricca di emozioni, di gioie, di saluti e ringraziamenti. Si vive per questi momenti, ed è stato comunque speciale. Voglio ringraziare tutte le persone che ne hanno fatto parte, i giocatori, tutti gli staff vari, tutti i dipendenti Milan ed i tifosi che ci hanno seguito sempre anche quest’anno. Un altro anno se ne va, con l’augurio che il futuro sarà sempre più bello! Ci vediamo presto".