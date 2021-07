Calcio: Milan ecco Giroud, primo giorno di allenamento

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Primo giorno di lavoro con il Milan per Olivier Giroud. L'attaccante francese si è unito oggi alla sua nuova squadra per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Giroud è arrivato questa mattina nel centro sportivo rossonero e ha svolto una prima parte dell'allenamento con Rebic per poi unirsi al resto del gruppo insieme al compagno di reparto. Giroud, che capisce l'italiano, si è subito messo a disposizione e, secondo quanto filtra da Milanello, sono ottime le sensazioni al termine del suo primo giorno a Milanello. Pioli può quindi iniziare a lavorare anche con il nuovo innesto offensivo, in attesa del rientro di Ibrahimovic che sta ancora recuperando dall'operazione al ginocchio, e non è escluso che il francese venga convocato già per l'amichevole di sabato sera contro il Nizza. (ANSA).