Calhanoglu-Milan, prossima settimana nuovo incontro per il rinnovo

Prosegue la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. Tra le parti c’è ancora distanza, ma da Casa Milan filtrano comunque messaggi di "cauto ottimismo". Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici societari e il manager del giocatore si sono dati appuntamento a breve, dopo l’incontro svoltosi ieri. La settimana prossima ci sarà un nuovo faccia a faccia in via Aldo Rossi, ma in questo weekend sono previsti nuovi contatti indiretti.