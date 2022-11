Callegari: "Il Tottenham ha grande intensità ma non grande esperienza come altri club"

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Massimo Callegari, noto telecronista, è intervenuto negli studi di Mediaset a margine del sorteggio di Champions League degli ottavi di finale, dove il Milan ha pescato il Tottenham. Il giudizio del giornalista: “ll Tottenham sta vivendo una stagione di up and down. Sta affrontando al momento anche diversi infortuni: si è fatto male Son, si è fatto male Richarlison ed è appena rientrato Kulusevski. Come tutte le squadre di Conte è una squadra di grande intensità che gioca ad altissimo voltaggio. Vantaggi? A livello internazionale non ha esperienza e abitudine di altri grandi club e un allenatore che al di là del suo incredibile curriculum sente il peso di una Champions in cui non è mai andato oltre i quarti di finale”.