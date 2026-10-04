Camarda sta giocando poco al Milan, ma lui dice di non farsi influenzare dal minutaggio

Camarda sta giocando poco al Milan, ma lui dice di non farsi influenzare dal minutaggioMilanNews.it
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Oggi alle 18:36News
di Antonello Gioia
Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista a RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.

Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Andrea Riscassi di RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.

Al Milan giochi poco. L'under21 ti serve anche per trovare continuità?

"Io aspetto solo il mio momento e sfrutto queste partite con l'Under 21 prima di tutto per far bene con l'Under 21, perché ci tengo molto alla Nazionale e tutti noi ci teniamo molto a qualificarci all'Europeo, e poi anche per una questione personale".