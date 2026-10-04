Camarda sta giocando poco al Milan, ma lui dice di non farsi influenzare dal minutaggio
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Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista a RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.
Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Andrea Riscassi di RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.
Al Milan giochi poco. L'under21 ti serve anche per trovare continuità?
"Io aspetto solo il mio momento e sfrutto queste partite con l'Under 21 prima di tutto per far bene con l'Under 21, perché ci tengo molto alla Nazionale e tutti noi ci teniamo molto a qualificarci all'Europeo, e poi anche per una questione personale".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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