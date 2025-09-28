Camarda: "Il gol lo dedico a Florenzi, glielo avevo promesso. Spero sia il primo di tanti"

Un provvidenziale Francesco Camarda ha regalato il pareggio al Lecce contro il Bologna sull'ultimo pallone della partita, terminata 2-2. Un grande stacco di testa da angolo che significa primo gol in Serie A per il giovane talento di proprietà del Milan. Ai microfoni di Sky Sport 24 Camarda ha parlato e espresso le sue emozioni.

Sulle emozioni del primo gol: "Un'emozione bellissima, il primo mio gol e sono felicissimo di averlo segnato per aiutare la squadra. Era una partita importante e difficile. Ci stiamo impegnando tutta la settimana per avere risultati positivi e questo gol spero sia il primo di tanti".

Una dedica speciale c'è? "La dedica speciale di questo gol la mando a Florenzi: gli avevo fatto questa promessa e siccome sono un uomo di parola lo dedico a lui. Poi ovviamente a tutta la squadra e a tutti i tifosi".