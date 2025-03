Camarda in campo già domani con la Nazionale: tutti gli impegni

vedi letture

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Il primo a scendere in campo sarà il più giovane di tutti, Francesco Camarda che domani 19 marzo, alle ore 17, con l'Italia U19 sfiderà i pari età della Lettonia a Crotone a margine del campionato di Elite League U19. Seguiranno nei giorni successivi due impegni più complicati contro Spagna e Francia. Insieme a lui ci saranno anche altri tre rossoneri che giocano più stabilmente in Primavera: Mattia Liberali, Emanuele Sala e Vittorio Magni. Tutti gli impegni di Camarda in Nazionale:

Italia-Lettonia: mercoledì 19 marzo ore 17.00, Crotone - Elite League U19

Italia-Spagna: sabato 22 marzo ore 17.00, Catanzaro - Elite League U19

Italia-Francia: martedì 25 marzo ore 15.00, Catanzaro - Elite League U19