Campagna abbonamenti 24/25, tutte le fasi di vendita

Il Milan ha annunciato per domani 12 giugno l'inizio della campagna abbonamenti 2024/2025. Di seguito si riportano tutte le fasi di vendita.

PRELAZIONE CONFERMA POSTO

DAL 12 GIUGNO ORE 12:00 AL 26 GIUGNO ORE 23:59

L'abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto.



PRELAZIONE CAMBIO POSTO

DAL 28 GIUGNO ORE 12:00 AL 30 GIUGNO ORE 23:59

L'abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.

Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato.Fase di vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati.

Validità

L'abbonamento è valido per 19 partite di Serie A. I settori non inclusi nel listino non prevedono abbonamenti.