Campionato 26/27, quando parte e quando finisce: tutte le date della prossima Serie A
MilanNews.it
Il campionato 2026/2027 partirà domenica 23 agosto e finirà domenica 30 maggio. Di seguito tutte le dat, i turni infrasettimanali e le pause nazionali. Domani intanto verrà sorteggiato il calendario.
A soli 11 giorni dal termine del campionato 2025/2026, domani verrà sorteggiato il calendario delle 38 giornate della prossima stagione. Intanto sono state già rivelate tutte le date del prossimo anno, dalla quella d'inizio, a quella della fine, passando per quelle dei turni infrasettimanali e delle pause nazionali. Di seguito tutte le info.
SERIE A 2026/2027, LE DATE
INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.
Pubblicità
News
Cardinale: se Ibra diventa un tappo deve farlo saltare. Allegri e Milan: fatti, non suggestionidi Franco Ordine
Le più lette
2 Pellegatti a gran voce: “Siamo in un incubo, nel metaverso. Mai pensato di poter vedere tutto questo”
Primo Piano
Ricostruzione Milan: si va verso Glasner in panchina e Rangnick in dirigenza. Sono i preferiti di Cardinale
Futuro Milan, le tempistiche folli di Cardinale: domani Rangnick parte per gli USA. Lo seguono Pochettino e Ibrahimovic
Carlo PellegattiDue versioni. Credo in Calvelli. Sono per Rangnick! Senza esitazioni. Finalmente la parola "progetto"!
Antonio VitielloSettimana folle: il Milan ridotto cosi... Vuoto di potere da colmare subito. Leao via e non sarà l'unico
Pietro MazzaraCalciomercatoUna volta era il Milan a dire i no, adesso li riceve. Nessuno ha parlato con i giocatori (che vogliono andare via). L'imbarazzo del mondo del calcio
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com