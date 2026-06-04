Serie A, classifica ascolti tv 2025/2026: Milan sul podio
Calcio e Finanza ha rilasciato la classifica degli ascoltatori totali e medi di ogni squadra di Serie A per le 38 giornate del campionato. I dati tengono conto sia degli ascolti du Sky che quelli su DAZN. Di seguito la classifica completa.
ASCOLTI TOTALI E MEDIA: LA CLASSIFICA DEGLI ASCOLTI IN SERIE A 2025/2026
Juventus 52.695.651 - 1.386.728
Inter 48.530.386 - 1.277.115
Milan 46.378.402 - 1.220.484
Roma 40.546.793 - 1.067.021
Napoli 39.639.986- 1.043.158
Lazio 25.730.161 - 677.110
Atalanta 25.066.275 - 659.639
Fiorentina 23.376.283 - 615.165
Como 21.664.723 - 570.124
Torino 19.529.523 - 513.935
Bologna 19.063.198 - 501.663
Genoa 18.430.210 - 485.006
Cagliari 18.343.323 - 482.719
Lecce 18.217.621 - 479.411
Udinese 17.585.512 - 462.777
Sassuolo 17.556.776 - 462.020
Cremonese 16.533.878 - 435.102
Parma 16.491.259 - 433.981
Pisa 16.050.454 - 422.380
Verona 14.525.884 - 382.260
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan