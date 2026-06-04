Serie A, classifica ascolti tv 2025/2026: Milan sul podio

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Oggi alle 07:24 News di di Fonti preferite

Calcio e Finanza ha rivelato la classifica degli ascoltatori totali e medi delle 20 squadre di Serie A. Comanda la Juventus, Milan terzo alle spalle dei bianconeri appunto e dell’Inter.