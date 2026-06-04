Nazionali, Francia questa sera in campo: Maignan blinderà i pali

Nazionali, Francia questa sera in campo: Maignan blinderà i paliMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Questa sera la nazionale francese giocherà la sua prima amichevole in preparazione al Mondiale contro la Costa d’Avorio. Tra i pali ci sarà il rossonero Mike Maignan.

Continuano le amichevoli delle nazionali in preparazione al Mondiale che partirà giovedì 11 giugno. Dopo la partita della nazionale italiana di ieri, nella quale Bartesaghi ha giocato 90 minuti, questa sera tra le altre scenderà in campo una delle favorite per la vittoria del trofeo ovvero la Francia. Tra i pali dovrebbe giocare il capitano del Milan Mike Maignan. 

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FRANCIA
Gli 11 scelti da Dechamps dovrebbero essere Maignan in porta, Konaté, Koundé e Upamecano in difesa, Digne sulla fascia sinistra, Tchouaméni e Kanté in mezzo al campo, Olise e Cherki sulle corsie esterne e Mbappé in attacco con Thuram