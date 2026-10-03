Di Canio ricorda Baresi:”Adesso guardo le cose da un’altra prospettiva, ci ha lasciato troppo presto”

Paolo Di Canio ricorda al Festival dello Sport di Trento Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale.

Sul palco del Festival dello Sport di Trento, l'ex calciatore di Lazio, Milan e altre Paolo Di Canio ha parlato della sua carriera e ha ricordato la leggenda del calcio scomparsa quest'estate Franco Baresi. Queste le sue parole.

"Tre anni fa vedevo questa foto (di Baresi ndr) perché gli amici, magari del Milan, degli Stati Uniti ti chiedono di fargli vedere qualcosa, fai vedere e cambia la prospettiva, come le guardi. Prima magari con orgoglio la Coppa, poi io la chiamo una sana malinconia gioiosa, perché quei tempi magari sono passati e allora c'è la malinconia perché non potranno tornare. Però finisco sempre con un sorriso perché li ho vissuti e posso magari raccontarli e aver vissuto non questi giocatori meravigliosi. Qualcuno ci ha lasciato troppo presto, che però fatto parte del tuo percorso di vita