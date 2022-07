Cannavaro: "Il Milan può ripetersi, ma le altre si sono rafforzate"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito a chi si sta attrezzando meglio in Serie A, l'ex difensore Fabio Cannavato ha dichiarato al Corriere della Sera: "La Juventus sulla carta. Voglio però rivedere il Pogba vero non quello degli ultimi due anni e poi mi incuriosisce Bremer con una maglia così pesante. Di Maria è un fuoriclasse e ha ancora molto da dire. Il Milan può ripetersi, ma le altre si sono rafforzate, Lukaku sarà fondamentale per l’Inter. E poi la Roma: Dybala se sta bene è un colpo da novanta".