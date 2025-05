Caos Serie B: la Salernitana insiste al CONI ma è pronta al ricorso al TAR

vedi letture

La Salernitana alza la voce e si muove con decisione sul piano legale per difendere i propri diritti in vista dei playout. Nella giornata di ieri il club granata ha presentato un’istanza - non un ricorso - al Collegio di Garanzia del CONI, sostenendo che la decisione della Lega Serie B di rinviare gli spareggi salvezza incida direttamente sui criteri di iscrizione e ammissione ai prossimi campionati. Per questo, si chiede che a pronunciarsi sia la sezione competente del Collegio e che il verdetto arrivi prima del 10 giugno.

Nel frattempo, la Salernitana non potrà costituirsi davanti al Tribunale Federale Nazionale, che giovedì si esprimerà sul deferimento del Brescia. Una parte del collegio difensivo granata ritiene che sarebbe stato preferibile rivolgersi subito al TFN, che dispone anche di poteri cautelari. Ma la strategia scelta potrebbe aprire le porte a un successivo ricorso al TAR, in caso di diniego da parte del CONI.

L’AD Milan e il segretario Dibrogni hanno presenziato all’assemblea di Lega, dove la società ha espresso il proprio dissenso per i toni e i contenuti del comunicato ufficiale che annunciava il rinvio. Secondo la Salernitana, si tratta di un provvedimento basato su presunte irregolarità e assunto senza consultare il Consiglio Direttivo, come richiesto dallo statuto della Lega B.

La proprietà, guidata da Danilo Iervolino, appare determinata a difendere non solo un club, ma un intero territorio. Emblematica la protesta dei tifosi, che ieri hanno esposto uno striscione davanti alla sede della Lega: «Salerno non si piega». Intanto i giocatori continuano ad allenarsi al Mary Rosy, mentre alcuni nazionali, come Hrustic e Lohoshvili, sembrano disposti a rinunciare alle convocazioni per aiutare la squadra nella battaglia playout. La Salernitana c’è, e non ha intenzione di arretrare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.