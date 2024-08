Capello: "Ci sono partite nelle quali lo spirito di squadra e la voglia di lottare sono fondamentali: queste cose non sono ancora apparse nel Milan"

vedi letture

Manca sempre meno all'inizio della nuova Champions League, dato che oggi alle ore 18.00 verranno effettuati i sorteggi della prima fase del torneo. Fabio Capello, tecnico che ha vinto il torneo per club più importante d'Europa come allenatore, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulle potenzialità delle cinque italiane: "L'Inter ha il potenziale per essere competitiva su tutti i fronti: per la rosa ampia ma soprattutto per la mentalità. L'Inter ha il potenziale per arrivare fino in fondo. Non mi aspettavo la Juventus così tanto avanti, quello juventino è un cantiere aperto ma se la squadra continua a crescere devono stare attenti tutti, anche in Europa".

Capello ha poi proseguito, soffermandosi anche su Milan, Atalanta e Bologna: "Ci sono partite nelle quali lo spirito di squadra e la voglia di lottare sono fondamentali: queste cose non sono ancora apparse nel Milan. L'Atalanta vuole essere protagonista e ha i mezzi per esserlo, non c' nulla da scoprire. Bologna? Lo vedo indietro, non si può pretendere più di tanto".