Capello compie 78 anni: gli auguri del Milan sui social

Oggi è la festa di un grande rossonero, sia da calciatore che da allenatore. Stiamo parlando di mister Fabio Capello che oggi compie 78 anni. Il nativo del Friuli ha giocato quattro stagioni in rossonero, a fine carriera, vincendo 1 Scudetto e 1 Coppa Italia. Poi si è seduto anche sulla panchina del Daivolo: sia a livello giovanile (vincendo 1 Coppa Italia Primavera) che su quella della prima squadra, a più riprese. Il palmarès con i "grandi" recita: 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea.

Il Milan gli ha riservato un messaggio di auguri sui social: "L'uomo che ci guidò al famoso trionfo di Atene. Auguri Mister". Di seguito post e video celebrativo:

The man who guided us to that famous triumph in Athens



Auguri Mister



Relive that unforgettable victory #SempreMilan