Capello: "Il Milan si è svegliato improvvisamente ed è diventato pericoloso"

Fabio Capello, doppio ex rossonero e giallorosso, è intervenuto negli studi del Club di Sky Sport 24 dopo la vittoria del Milan sulla Roma per 1-0. Le dichiarazioni: "Ho visto una grande Roma nel primo tempo, senza sfruttare occasioni da gol. Non si capiva cosa stesse facendo il Milan, che era sparpagliato: improvvisamente si è svegliato ed è diventato di nuovo pericoloso. Dybala è stato l’uomo negativo questa sera. Partita molto dinamica e agonistica, qualche dubbio sulla prestazione dell’arbitro. Occasioni del Milan di chiuderla ma non l’ha chiusa permettendo di rientrare alla Roma nella parte finale della partita".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.