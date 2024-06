Capello "innamorato" di Zirkzee: "Giocatore moderno con tanta, tanta qualità. L'ho visto a San Siro e..."

vedi letture

Joshua Zirkzee è uno dei grandi obiettivi del Milan, forse il più grande al momento visto la priorità dei rossoneri di avere un nuovo centravanti per la prossima stagione. I rossoneri hanno intenzione di affondare il colpo sull'olandese pagando la clausola ma va trovato l'accordo sulle commissioni richieste dall'agente. In tutto questo Zirkzee sarebbe deciso ad accettare la corte del Milan e vorrebbe rimanere ancora in Italia. Della punta del Bologna ha parlato oggi Fabio Capello in un'intervista a SportWeek in cui l'ex tecnico dà gli Oscar ai migliori della Serie A. Il miglior attaccante è stato proprio Joshua Zirkzee.

Le parole di Fabio Capello su Zirkzee: "Tolto Lautaro, io sono innamorato del centravanti del Bologna. L’ho visto a San Siro contro il Milan e ho ammirato un giocatore completo di grandi qualità tecniche, dotato di grande fantasia, capace di “vedere” il gioco, che corre ed è ben strutturato fisicamente. Un giocatore moderno con tanta, tanta qualità. Ha velocità di pensiero e sceglie sempre la giocata che più può far male all’avversario, quella più pericolosa. E’ una dote che o ce l’hai o non ce l’hai. Ha sensibilità tecnica e tattica".