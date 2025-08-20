Milan, ieri sera cena tra Max Allegri e il ds Igli Tare

Come riporta SkySport24, questa mattina intorno alle 9.10 Rino Gattuso è arrivato a Milanello per fare visita alla squadra rossonera di Max Allegri. Il nuovo ct azzurro, accompagnato da Gigi Buffon, Leonardo Bonucci e il suo vice Gigi Riccio, è ancora presente nel Centro Sportivo di Carnago dove l'allenamento del Diavolo era in programma alle 10.30.

Presente oggi a Milanello anche il ds milanista Igli Tare che ieri sera è stato a cena con Allegri con cui avrà certamente parlato anche delle ultime mosse di mercato del Diavolo sia in entrata che in uscita. Il dirigente rossonero ha assistito a bordocampo alla seduta di allenamento odierno del Milan insieme a Gattuso.

