Capello: "Italiane in Champions? Questa competizione non ti permette disattenzioni"

Fabio Capello, ex allenatore anche del Milan, è intervenuto a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport per dire la sua sulle italiane impegnate in Champions League quest’anno. Capello ha dichiarato: “Saranno partite difficili soprattutto per l'Inter ma i nerazzurri devono ritrovarsi senza pensare alle avversarie. Li vedo in confusione, sono favoriti ma non stanno andando bene. La Champions è una competizione che non ti permette disattenzioni”.