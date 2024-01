Capello sul Milan: "Ha una rosa superiore della Juve ma diversi giocatori hanno fatto fatica a integrarsi"

Il Milan si trova a fare i conti con una stagione che già ha perso quasi tutti i suoi stimoli a febbraio. In campionato i rossoneri sono un po' nella terra di mezzo, difficile rimontare per lo scudetto, difficile farsi rimontare il terzo posto. Fuori dalla Coppa Italia, rimane l'Europa League che può essere una campagna molto stimolante. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha parlato dei rossoneri con Fabio Capello, ex tecnico del Diavolo.

Le sue parole sul Milan e la sua squadra: "L’Inter è fuori categoria per valore della rosa. Il Milan però per me ha una squadra superiore alla Juve. Insomma, ha la seconda rosa del campionato. Diversi giocatori acquistati hanno impiegato diverso tempo per integrarsi, per capire il calcio italiano. Poi gli infortuni, che vanno messi in evidenza. “Warum”, direbbero in Germania. Perché?"