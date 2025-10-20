Capuano su Milan-Fiorentina: "Non era calcio di rigore, questa la sintesi"

Giovanni Capuano, su Panorama, ha parlato così di Milan-Fiorentina e dell'episodio che ha portato al calcio di rigore per i rossoneri: "Non era calcio di rigore, questa la sintesi. La spiegazione è racchiusa nella battaglia che da inizio stagione il designatore Gianluca Rocchi ha aperto con i suoi uomini contro i giocatori che simulano contatti in faccia, sperando che il Var intervenga.

Ecco, le mani portate da Gimenez al volto possono essere considerate questo: una accentuazione degli effetti di un colpo estremamente lieve e che non doveva essere considerato punibile".