Capuano su Milan-Fiorentina: "Non era calcio di rigore, questa la sintesi"
MilanNews.it
Giovanni Capuano, su Panorama, ha parlato così di Milan-Fiorentina e dell'episodio che ha portato al calcio di rigore per i rossoneri: "Non era calcio di rigore, questa la sintesi. La spiegazione è racchiusa nella battaglia che da inizio stagione il designatore Gianluca Rocchi ha aperto con i suoi uomini contro i giocatori che simulano contatti in faccia, sperando che il Var intervenga.
Ecco, le mani portate da Gimenez al volto possono essere considerate questo: una accentuazione degli effetti di un colpo estremamente lieve e che non doveva essere considerato punibile".
Pubblicità
News
Il rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Il rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
2 Saelemaekers racconta: "Vedere Rafa passare un momento difficile così... La gente pensa che per noi è sempre facile. Noi siamo dietro lui"
4 Pradè e Pioli, proteste esagerate e fuori luogo. E forse Stanis La Rochelle non aveva tutti i torti
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Guillaume Restes: "Io al Milan? Per ora sono concentrato sul Tolosa, vediamo..."
La manata a Gimenez e i cortigiani travestiti da verginelle: l'arbitro Valeri aveva ammesso una verità scomoda
Andrea LongoniUna strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com