Cardinale guarda (da lontano) il Milan perdere la seconda finale dal suo insediamento

Dal suo insediamento datato 31 agosto 2022, RedBird Capital Partners ha visto il Milan giocare tre finali. E col ko contro il Bologna l'ago della bilancia si è spostato, con 2 sconfitte e una vittoria. Il fondo d'investimento americano resta quindi ancorato all'incredibile vittoria in rimonta contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad dello scorso 6 gennaio. RedBird aveva esordito perdendo una finale, sempre in Supercoppa Italiana, sempre a Riyad e sempre contro l'Inter. Il 18 gennaio 2023 arrivò un ko per 0-3. E anche in quel caso, come stasera, Gerry Cardinale era ben lontano dalla sede della finale.

Dall'arrivo della nuova proprietà questi sono i risultati: la finale di questa Coppa Italia si aggiunge ai quarti e agli ottavi delle precedenti due edizioni. A queste si aggiungono le semifinali di Champions League nel 2023, poi l'uscita alla fase a gironi l'anno successivo e l'eliminazione nel turno intermedio in questa stagione. Più un quarto di finale di Europa League. In Serie A invece si registrano il 4° posto del 2022/23 e il 2° del 2023/24.