Allegri su Leao: "Sta bene, speriamo di averlo a Lecce altrimenti dopo la sosta.."

vedi letture

È la vigilia di Milan-Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni su Rafa Leao, infortunato e indisponibile per la gara di domani sera:

Un aggiornamento su Rafa Leao?

"Non ce ne sono, sta bene e speriamo di averlo a Lecce altrimenti lo vedremo dopo la sosta".

Hai preso un Milan reduce da una stagione poco positiva, cosa pensi allenando questi giocatori?

"Bisogna dimostrarlo sul campo, con i fatti. La squadra ha degli ottimi valori, io dico sempre che quello bravo può diventare più bravo ma quello scarso rimane scarso, forse può migliorare un po' ma finisce lì. Qui abbiamo giocatori forti, ma dovremo farlo vedere sul campo a tutti, sarà fondamentale trovare un'alchimia di squadra, poi le dinamiche dell'anno scorso non voglio giudicarle, solo chi era dentro poteva sapere".