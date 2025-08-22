Allegri su Modric: "Tecnicamente non c'è nemmeno bisogno di parlarne, non potrà avere la fisicità di dieci anni fa, ma insieme lo gestiremo al meglio"

È la vigilia di Milan-Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni su Luka Modric, pronto al suo esordio in Serie A con la maglia rossonera.

Su Modric e il campione visto a Milanello

"Parlare tecnicamente di Modric non c'è bisogno di parlarne... Lo dimostra la carriera. Gioca più la palla d'esterno che d'interno e lo fanno in pochi. È un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni fa, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sta molto bene a livello fisico".

L'addio alla Juve e l'entusiasmo ritrovato al Milan

"Non è stato male, abbiamo vinto la Coppa Italia nell'ultima partita e tutti sanno cosa ha significato la Juve per me. Sono molto emozionato e felice di tornare in panchina dopo un anno e farlo col Milan, speriamo di non fare troppi danni (ride, ndr)".