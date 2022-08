Cardinale si fa sentire, tra l'augurio alla squadra e la voglia di derby

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport online ha riservato un pezzo a Gerry Cardinale, futuro proprietario del Milan. L'imprenditore americano non si è visto molto fisicamente dalle parti di Milano ma è in realtà molto presente. Lo dimostra il messaggio di augurio inviato a Pioli e alla squadra alla vigilia del debutto in campionato contro l'Udinese e lo dimostra anche la volontà - non confermata - di voler essere a San Siro in occasione del derby che si giocherà il prossimo 3 settembre. Come riporta la rosea il progetto di Cardinale, una volta che avrà effetivamente avvio con il closing, è a lungo termine: RedBird non ha intenzione di traghettare ma di rimanere per tanto tempo. Diverso rispetto agli obiettivi, dichiarati fin da subito, di Elliott e la famiglia Singer. Per il momento, quindi, Cardinale rimane in secondo piano ma sarà pronto a entrare in scena non appena il passaggio delle quote saranno ufficiali.