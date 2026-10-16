Cardone: "Ho sentito anche da parte dei tifosi tante critiche, ma ricordo: il Milan è cambiato tanto. È presto per i giudizi"

Maurizio Cardone, giornalista di Radio Latte&Miele, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sul momento del Milan.

Maurizio Cardone, giornalista di Radio Latte&Miele, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sul momento del Milan: "Ho sentito tante cose, anche da parte dei tifosi tante critiche, ma voglio ricordare una cosa: il Milan quest'anno è cambiato tanto. Anche noi chiaramente facciamo delle osservazioni, qualche giudizio, però è chiaro che a fine ottobre si fa un mezzo giro di boa su questo inizio di stagione. Quindi avrai le tre partite di Europa League su cui poter ragionare, avrai un altro paio di due o tre partite di campionato, compreso il derby che dice tanto e ci dirà tanto: ti vai a misurare con la squadra più forte del campionato, con quella che è favorita per la vittoria dello scudetto, quindi ottobre ci dirà tanto.

È stata una conferenza stampa molto breve, ma avrei voluto chiedere una cosa a Amorim. Indipendentemente dall'avversario, l'approccio deve essere sempre quello di essere cinici. Ho avuto la sensazione dopo l'1-0 che anche ieri sera non potesse andare in quel modo lì, perché il Milan ha avuto un paio di situazioni in campo aperto dove poteva accelerare e andarla a chiudere, aveva tanto spazio e così non è stato. Invece poi il Milan l'ha chiusa e anche molto bene".