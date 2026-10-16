Milan imbattuto nelle prime 5 trasferte: non accadeva dai tempi di Inzaghi

Ruben Amorim ha mantenuto l'imbattibilità nelle prime 5 gare stagionali del Milan: non accadeva da ben dodici anni, ai tempi di Inzaghi

Torino, ancora Torino, Roma contro la Lazio, Reggio Emilia e infine Salisburgo: queste sono state le prime cinque trasferte stagionali del Milan targato Ruben Amorim. Qual è l'elemento che le accomuna? I rossoneri non hanno mai perso. Vittoria contro il Toro e contro il Salisburgo, nel mezzo i pareggi contro Juventus, Lazio e Sassuolo. Poteva andare meglio magari ma il dato interessante è che il Milan è imbattuto nelle prime cinque gare lontano da San Siro di questa stagione: non è una statistica da prendere a cuor leggero.

Il fatto che sia un dato degno di nota ce lo conferma il tempo passato dall'ultima volta che il Milan è riuscito a non perdere le prime cinque gare fuori casa della stagione: da allora sono passati dodici anni, correva la stagione 2014/2015, e in panchina sedeva Filippo Inzaghi. All'epoca Pippo riuscì a ottenere una striscia di sei partite in trasferta senza sconfitta, 4 pareggi e 2 vittorie. Amorim potrà tentare di eguagliarlo non questo weekend ma quello successivo con la trasferta a Udine.