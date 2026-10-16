Serie A, Raimondo show allo Stirpe: Frosinone-Sassuolo 4-2
Dopo la settimana di coppe europee è ripartita questa sera la Serie A. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone i ciociari hanno ospitato il Sassuolo di Aquilani, reduci dal pareggio contro il Milan. Una partita che si prospettava aperta e così è stata. Aprono le danze i padroni di casa al nono minuto con Calò, vantaggio che però dura solo 6 minuti a causa del gol del pareggio di Berardi.
Tra il 26' e il 30' i gialloblu si riportano in vantaggio con la doppietta in 4 minuti di Antonio Raimondo. Non c'è tregua però perché 7 minuti dopo Thorstvedt accorcia nuovamente le distanze. Nella ripresa Raimondo, assoluto protagonista del match, ha trovato addirittura la tripletta con un bel gol segnato al 57'. Finisce dunque 4-2 per il Frosinone che continua a stupire e si porta momentaneamente al 4° posto con 13 punti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan