Serie A, Raimondo show allo Stirpe: Frosinone-Sassuolo 4-2

Terminato l’anticipo di Serie A della settima giornata tra Frosinone e Sassuolo.

Dopo la settimana di coppe europee è ripartita questa sera la Serie A. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone i ciociari hanno ospitato il Sassuolo di Aquilani, reduci dal pareggio contro il Milan. Una partita che si prospettava aperta e così è stata. Aprono le danze i padroni di casa al nono minuto con Calò, vantaggio che però dura solo 6 minuti a causa del gol del pareggio di Berardi.

Tra il 26' e il 30' i gialloblu si riportano in vantaggio con la doppietta in 4 minuti di Antonio Raimondo. Non c'è tregua però perché 7 minuti dopo Thorstvedt accorcia nuovamente le distanze. Nella ripresa Raimondo, assoluto protagonista del match, ha trovato addirittura la tripletta con un bel gol segnato al 57'. Finisce dunque 4-2 per il Frosinone che continua a stupire e si porta momentaneamente al 4° posto con 13 punti.