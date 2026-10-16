Guadagno: "Dopo sette partite di dubbi e interrogativi, ecco gioco vivace, occasioni da rete e fase difensiva ordinata"

Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo.

Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo: "Ecco il Milan, finalmente. Contro il Salisburgo si è visto per la prima volta cosa può essere il Diavolo di Amorim. Dopo sette partite che avevano sollevato soprattutto dubbi e interrogativi, all’ottava sono arrivate le prime risposte. Gioco vivace, occasioni da rete, fase difensiva ordinata (al netto dell’inutile espulsione di Terracciano nel finale), quattro gol segnati e zero subìti: difficile chiedere di più a una prestazione. È chiaro che tutto debba essere calibrato sul livello dell’avversario e la squadra austriaca, da questo punto di vista, non può essere un test definitivo. Il Milan, però, ha lanciato segnali precisi su cui lavorare.

E si è anche capito che di Cisse non si possa fare a meno. Tra una settimana compirà 20 anni ed è diventato il più giovane giocatore italiano a segnare una tripletta in una competizione europea. Ora è a quota 5 centri in stagione ed è il capocannoniere della squadra: qualcuno se l'aspettava? Il fatto è che il gioiellino nato a Treviso è abilissimo a farsi trovare in area avversaria e possiede anche la freddezza giusta nel battere a rete. Uno dei difetti del Diavolo era, appunto, quello di non riempire abbastanza gli ultimi sedici metri, lasciando troppo solo Ramos. Ecco Cisse ha tutto per essere la soluzione. Ieri sera, al suo fianco, c’era Camarda (titolare dopo 282 giorni dall’ultima volta), che non è riuscito a mettersi in luce, nonostante la squadra di casa fosse tutt’altro che ermetica. Ramos è entrato soltanto dopo l'uscita di Cisse, Ma ha comunque sfruttato l’occasione che gli ha offerto su un pitato Jashari, rubando palla al limite dell’area austriaca. Il sigillo del portoghese ha soltanto completato la festa rossonera, ma si tratta di ogni caso di un altro segnale per il futuro. Domenica, contro l’Atalanta, si attendono conferme".