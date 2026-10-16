Serie A, vince ancora il Frosinone: la classifica aggiornata
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La classifica aggiornata dopo Frosinone-Sassuolo
Allo stadio Benito Stirpe il Frosinone ha ospitato il Sassuolo di Aquilani nell'anticipo della settima giornata di Serie A. Di seguito la classifica aggiornata.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A
Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Frosinone 13 (7)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Como 11 (6)
Napoli 10 (6)
Atalanta 9 (6)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (6)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (6)
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