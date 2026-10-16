Biasin: "C'è una notizia molto importante per il Milan dopo Salisburgo"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 del Milan.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 del Milan, autore di una tripletta nello 0-4 con cui i rossoneri hanno battuto il Salisburgo in Europa League: "Titolare fisso del Milan non so, erché in questo momento io credo che sia ancora un po' dietro Pulisic e Moreira, però la notizia – che non è di stasera, è da quando è iniziata la stagione, perché non sta sbagliando, ha sbagliato praticamente forse mezzo tempo, ma neanche – è che il Milan ha trovato un titolare, poi che possa partire dall'inizio o meno. Ed è una notizia: gli vanno fatti anche i complimenti perché l'hanno pescato dalla Serie B a gennaio, fidandosi.

Ed è una notizia molto importante per il Milan perché, in una rosa che secondo me ha diversi buchi qua e là, l'idea di avere un giocatore in più lì davanti non è affatto banale, se pensi che invece là davanti ancora non abbiamo capito se Camarda può essere un'alternativa... È un po' indietro ancora, è un po' indietro, quindi ne guadagni uno lì, mentre là forse non ce l'hai numericamente. Il fatto di avere più alternative in quella zona è molto importante per il Milan".