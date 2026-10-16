Pastore ripensa a Leao: "Averlo sostituito con Cisse e Moreira..."

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 del Milan.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 del Milan: "In questo momento il Salisbburgo è un avversario morbido, una squadra certamente abbordabile, più del Sassuolo di domenica, però un 4-0 in trasferta non è mai banale. E ancora una tripletta in Europa, non è mai banale. Di fatto di un esordiente, perché aveva giocato un po' col Benfica, ma oggi era ha fatto una partita di livello. Bravo, lo sappiamo che è bravo, ha fatto già cinque gol in stagione col Milan, la maglia del Milan è pesante, il Milan ti appesantisce ma lui non la sente. No, è leggero, è serio: al di là della leggerezza è un giocatore che ha trent'anni sulle spalle, non è uno di quelli che si fa un po' trascinare anche dalle mode o dagli entusiasmi, e mi pare che sia un giocatore ideale per un allenatore perché sai che è lì.

Ora non voglio fare paragoni con chi occupava quella fascia sinistra fino a qualche mese fa, perché è stato un grandissimo giocatore del Milan, parlo di Leao, un giocatore che ha trascinato il Milan per anni; però nel momento in cui tu lo cambi con Moreira e Cisse, diciamo che trovi due giocatori che in questo momento, anche nel modo in cui stanno interpretando questa nuova maglia, lo stanno facendo con serietà, con entusiasmo, con professionalità. E poi, e poi anche qui si cresce: Cisse è un giocatore che ha due mesi di Serie A e tra tre mesi sarà meglio di adesso".