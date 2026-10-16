Ravezzani: "Ieri ho scoperto una cosa importante: Cisse potrebbe essere la vera alternativa a Ramos"

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Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo.

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo: "Ieri ho scoperto una cosa importante: che Cisse è un giocatore importante, è un giocatore determinante, un giocatore che sa fare gol. Potrebbe essere lui alla fine la vera alternativa a Goncalo Ramos, visto che Camarda purtroppo ha fatto una partita ancora una volta incolore.

Su Camarda bisogna aprire però una parentesi secondo me importante. Camarda sconta le eccessive attese che sono state rivolte nei suoi riguardi quando aveva ancora poco più di sedici, diciassette anni e si diceva 'è un fenomeno, deve giocare titolare lui', ed erano tutte considerazioni fuori luogo, semplicemente perché un calciatore di diciassette anni che fa tantissimi gol nelle giovanili deve essere un profilo atteso e fatto crescere con calma. In questo hanno sbagliato il Milan e forse non so anche chi ha consigliato Camarda, perché lui ha bisogno di andare a giocare in Serie B a diciotto anni. Camarda non è Yamal, deve crescere, deve trovare fiducia in sé stesso, deve forse anche trovare quella forza fisica che con l'età gli arriverà; e mandarlo subito a Lecce l'anno scorso dove è andato male e pensare che sia lui l'unica alternativa come punta a Goncalo Ramos è un errore per il Milan e secondo me anche un errore per Camarda, che bisogna invece riuscire a tirare un po' fuori da questo cono di luce eccessiva che rischia poi di bruciarlo, per farlo sbagliare con calma ed essere impiegato senza tutte le attese che gravano su un giocatore così giovane.

Ecco, questa è stata la conferma, a mio avviso, che il Milan oggi non può pensare che se non c'è Goncalo Ramos gioca Camarda, ma può farlo Cisse, il quale Cisse è un giocatore che ha un senso del gol che noi tutti abbiamo sottovalutato. Se voi pensate ai due gol della tripletta che ha fatto Cisse, i primi due gol, sono due gol apparentemente facili – un colpo di testa e un piattone che mette la palla al secondo palo –, ma sono tecnicamente ineccepibili e soprattutto frutto di un calciatore che non ha paura quando si tratta di andare a concludere a rete".