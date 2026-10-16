Nuovo stadio, Sala: "Confermo i 70 milioni per il quartiere di San Siro. Il Consiglio ci dica dove destinarli"

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Grazie al progetto di urbanizzazione di Milan ed Inter per il nuovo impianto sportivo e le opere collegate, il quartiere di San Siro avrà a disposizione più di 70 milioni di euro, conferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo intervento al forum della Rigenerazione urbana:

"L’invito al Consiglio Comunale è: lavorate e diteci dove ritenete che sia giusto mettere quei fondi. Noi rispetteremo totalmente quello che è stato approvato dal Consiglio Comunale e anzi, credo che quello che il Consiglio possa e forse debba cominciare a fare già in questo mandato è lavorare sulla destinazione. Io l’ho detto con grande chiarezza quando mi hanno presentato il progetto di San Siro: decidete voi, date le linee guida, in maniera tale che poi vengono rispettate"