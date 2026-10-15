Capello commenta Cisse: "Ogni tanto mi fa arrabbiare, ma è un ragazzo interessante"

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Un bel Milan, di qualità e gamba vince per 4-0 sul campo del Salisburgo, nella seconda giornata di Europa League. Non c'è mai stata partita alla Red Bull Arena. I rossoneri di Amorim hanno saputo indirizzare la gara già nel primo tempo con Cisse, protagonista di una gara straripante. Tre gol, due nel primo tempo e uno nella seconda frazione di gioco. Proprio sull'ex talento del Catanzaro, Fabio Capello ha parlato così a Sky Sport nel post partita di Salisburgo-Milan 0-4. Questo un curioso estratto delle sue dichiarazioni:

CAPELLO ELOGIA CISSE

"L'ho detto anche prima di questa partita, mi piace molto anche se ogni tanto mi ha fatto arrabbiare perchè passava la palla indietro. Poi però, vedendolo meglio ho capito che questo ragazzo ha un forte senso del gol, è davvero un ragzzzo interessante. E poi aggiungo una cosa: finalmente Loftus Cheek cattivo. L'ho visto aggressivo, a rincorrere gli avversari senza palla".