Il commento del club a Salisburgo-Milan: "Risposta con una prestazione di grande qualità, carattere e concretezza"

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Si riporta il commento dell'AC Milan a Salisburgo-Milan (0-4), match valido per la seconda giornata della League Phase di Europa League.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Salisburgo-Milan (0-4), match valido per la seconda giornata della League Phase di Europa League:

"Il Milan cala il poker a Salisburgo e conquista la prima vittoria nell'Europa League 2026/27: alla Red Bull Arena finisce 4-0 grazie a una straordinaria tripletta di Alphadjo Cisse e al sigillo di Gonçalo Ramos. Una serata da ricordare per i rossoneri, che rispondono al ko dell'esordio contro il Benfica con una prestazione di grande qualità, carattere e concretezza. La squadra di Amorim prende progressivamente il controllo della gara, costruisce numerose occasioni e colpisce con continuità. A prendersi la scena è proprio Alfa, protagonista assoluto con una tripletta: una partita da record per lui, che diventa l'italiano più giovane a segnare tre gol in una partita delle coppe europee.

Quattro reti segnate, porta inviolata e tre punti preziosi per ripartire nel percorso europeo. Il Milan ritrova il successo e lo fa con una prova di personalità, mostrando segnali incoraggianti sia nella costruzione del gioco sia nella gestione dei momenti della partita. Una vittoria che dà fiducia e permette ai rossoneri di risalire la classifica della Fase Campionato, sistemando anche la differenza reti. Al ritorno dall'Austria l'attenzione torna sul campionato, con la sfida di domenica alle 18.00 contro l'Atalanta che precederà la seconda trasferta europea consecutiva, in programma giovedì a Bournemouth".