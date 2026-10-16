Passerini e la pagella di Camarda: "Non credo che lo si aiuti a crescere regalandogli i voti"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul voto a Camarda in Salisburgo-Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul voto a Camarda in Salisburgo-Milan: "Per me è insufficiente, il 5 e mezzo c'è. Mi spiace, però non credo che si aiuti a crescere un ragazzo regalandogli i voti. Quindi noi diciamo molto semplicemente che credo abbia tutto il tempo per crescere e che attraverso partite così si diventi grandi, però se oggi dici che ha giocato meglio di come ha giocato non lo aiuti.

È sicuramente anche una questione tattica, però c'è anche un problema un po' suo: io lo vedo ancora molto leggero. Non può continuare a cadere, non può non riuscire a mantenere i palloni. Al di là della prestazione, ti devo dire che mi aspettavo che Camarda fosse un pochino cresciuto sotto l'aspetto fisico rispetto a quando l'avevamo conosciuto. Poi va anche spezzata una lancia per questo ragazzo: è un ragazzo che ha visto il campo ieri sera dopo tanto tempo, quindi a non giocare non cresci. È chiaro: un ragazzo a quell'età lì deve giocare sempre e quindi anche sbagliare, prendere anche un cattivo voto, perché si cresce così. Ed è chiaro che si fa un po' di fatica in queste condizioni".