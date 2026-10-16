Ovviamente, lui: Cisse votato dai tifosi come MVP di Salisburgo-Milan

Una notte europea da incorniciare, tre gol e un protagonista assoluto. Alphadjo Cisse è l'MVP di Salisburgo-Milan, premiato dai tifosi.

Una notte europea da incorniciare, tre gol e un protagonista assoluto. Alphadjo Cisse è l'MVP di Salisburgo-Milan, premiato dalle preferenze espresse dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App dopo lo 0-4 della Red Bull Arena. Il classe 2006 ha trascinato la squadra di Mister Amorim alla prima vittoria europea, confermando un avvio di campionato straordinario. Dopo i gol segnati contro Torino e Juventus, un'altra trasferta da protagonista per Alfa, ancora una volta decisivo fuori casa.

La sua serata si è accesa al 15', con il colpo di testa sul cross di Hutchinson, prima del raddoppio di sinistro su assist di Bartesaghi e della terza rete, di destro, nella ripresa. Una tripletta perfetta che entra nella storia: a 19 anni e 358 giorni, Cisse è il più giovane italiano ad aver segnato almeno tre gol in una singola partita delle maggiori competizioni europee. In rossonero, nessun italiano ci riusciva dai tempi di Filippo Inzaghi, contro il Deportivo nel settembre 2002.

Il talento italiano continua a sorprendere. Già MVP a Torino contro la Juventus, Alfa aveva poi conquistato il secondo posto nella votazione per l'Emirates MVP di settembre. Un periodo particolarmente prolifico, impreziosito anche dal gol con la Nazionale italiana U21. Con la tripletta di Salisburgo sale a 5 reti stagionali, diventando il miglior marcatore rossonero di questo inizio di stagione.

Giovane, sorridente e sempre più protagonista: Cisse sta vivendo settimane speciali, nelle quali talento e concretezza stanno andando di pari passo. La tripletta europea rappresenta un nuovo traguardo in un percorso di crescita che continua a regalare soddisfazioni. Alfa non poteva iniziare meglio la sua stagione: un altro riconoscimento meritato, che premia il suo talento e un momento di forma straordinario. L'augurio è che questo sia soltanto l'inizio. Avanti così!