MN - Mpenza: "Moreira a metà tra Hazard e De Ketelaere: ha un livello superiore rispetto a CDK"
Di calciatori belgi il Milan ne ha avuti tanti negli ultimi anni. Si è aggiunto alla lista quest'estate anche Diego Moreira che, dopo un primo impatto iniziale difficoltoso, si sta imponendo in maniera importante all'interno dello scacchiere tattico di Ruben Amorim. Ne abbiamo parlato in un'intervista esclusiva con l'ex calciatore del Belgio e attuale dirigente sportivo Mbo Mpenza, fratello di Emile. Nell'estratto che segue, Mpenza ha rispostao alla domanda su un paragone con altri calciatori connazionali di Moreira.
Il paragone di Mbo Mpenza, ex calciatore e dirigente sportivo belga, su Diego Moreira del Milan: "È a metà strada tra Hazard e De Ketelaere! Non è affatto un Hazard, ma non è nemmeno un De Ketelaere, perché penso che abbia comunque un livello superiore a quello del giocatore dell'Atalanta. Credo che di Hazard ce ne sia stato soltanto uno. E purtroppo non gioca più, ma Moreira ha tutte le qualità per diventare un giocatore importante, sia al Milan sia in nazionale"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan