MN - Mpenza: "Moreira a metà tra Hazard e De Ketelaere: ha un livello superiore rispetto a CDK"

Il paragone importante di Mbo Mpenza, ex calciatore e direttore sportivo belga, per Diego Moreira, calciatore del Milan arrivato in estate

Di calciatori belgi il Milan ne ha avuti tanti negli ultimi anni. Si è aggiunto alla lista quest'estate anche Diego Moreira che, dopo un primo impatto iniziale difficoltoso, si sta imponendo in maniera importante all'interno dello scacchiere tattico di Ruben Amorim. Ne abbiamo parlato in un'intervista esclusiva con l'ex calciatore del Belgio e attuale dirigente sportivo Mbo Mpenza, fratello di Emile. Nell'estratto che segue, Mpenza ha rispostao alla domanda su un paragone con altri calciatori connazionali di Moreira.

Il paragone di Mbo Mpenza, ex calciatore e dirigente sportivo belga, su Diego Moreira del Milan: "È a metà strada tra Hazard e De Ketelaere! Non è affatto un Hazard, ma non è nemmeno un De Ketelaere, perché penso che abbia comunque un livello superiore a quello del giocatore dell'Atalanta. Credo che di Hazard ce ne sia stato soltanto uno. E purtroppo non gioca più, ma Moreira ha tutte le qualità per diventare un giocatore importante, sia al Milan sia in nazionale"