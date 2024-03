Caressa: "A guardare il Milan mi diverto moltissimo, è bello vederlo giocare"

Il Milan vince anche a Verona e arriva alla sosta, l'ultima di questa stagione, in modo più che positivo: 2024 con numeri importanti, con le ultime 5 partite giocate che sono state 5 vittorie. La squadra di Pioli consolida il secondo posto in classifica, nonché il piazzamento Champions, e si prepara alla fase decisiva della stagione, sfida contro la Roma ai quarti di Europa League compresa. Fabio Caressa, in diretta su Sky Sport, parla così dei rossoneri:

“A guardare il Milan mi diverto moltissimo, sono partite belle, divertenti, piene di occasioni. Anche col Verona è andato sul 2-0, poi 2-1, Pioli diceva di controllare invece i suoi andavano a duemila all’ora… Io mi diverto un sacco. Non posso che dare un giudizio positivo al Milan, è proprio divertente da veder giocare. Francamente non so quanti avrebbero detto ad inizio stagione, con tutti i cambi che ci sono stati, che il Milan sarebbe stato secondo. Sì, c’è stata l’eliminazione dalla Champions, però a parte che è stato sfortunato in un paio di partite, ma poi non è che fosse un girone facilissimo. In Champions può succedere che uno vada fuori. Il giudizio quindi è positivo, è nettamente una delle squadre più divertenti del campionato, è bello vederla giocare, mi diverto un sacco. Poi ci sono altre squadre che mi devo forzare un po’ a vedere perché mi annoiano tantissimo, senza fare nomi”.