Caressa sulle scelte di Allegri: “Ragiona sui 16 giocatori. Ecco il suo segreto…”

Nell’ultimo video nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato della preparazione delle partite da parte di Allegri e della scelta vincente che ha portato alla vittoria contro la Fiorentina. Questo il suo commento:

“Leao ha segnato una doppietta, ha portato 3 punti al Milan, ha giocato obiettivamente meglio quando è tornato nella sua posizione con Gimenez punta. Io all’inizio avevo sentito delle perplessità sulla scelta di Allegri, però credo di poter affrontare l’argomento di come Allegri prepara le partite. Aveva una formazione risicata, un sacco di assenze, e Allegri ha un credo ben preciso e cioè che ormai nel calcio moderno si gioca a un ritmo talmente esasperato, forte, fisico, per cui c’è una partita fino al 70’ e una partita gli ultimi 20 minuti. La squadra che riesce a migliorare o a mantenere costante negli ultimi 20 minuiti, tendenzialmente vince le partite. Questo è un credo di Allegri da sempre, questo è un motivo per cui Allegri pensa alla squadra non solo negli 11 che vanno in campo ma per i 14 o 16 che possono essere in campo. Questo vuol dire che quelli non sono riserve ma sono importanti quanto gli 11 che secondo in campo. Ecco perche Gimenez viene tenuto per l’ultima parte della gara, perchè migliorare la squadra o tenerla costante nella seconda parte della gara, come è stato, ti può decidere le partite. Per questo Allegri ha una marcia in più spesso rispetto agli altri”.