Carnevale: "Sono stordito da Modric e De Bruyne, due uomini con una intelligenza superiore"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale, ex giocatore di Napoli e Roma, ha rilasciato queste parole su Luka Modric e Kevin De Bruyne: "Sono stordito da Modric e da De Bruyne, che rappresentano il calcio. Uomini con una intelligenza superiore, che ti incantano anche mostrando solo l’idea che vorrebbero realizzare. La risolvono da soli, in certi momenti delicati. E poi posso aggiungerne anche un terzo, però: perché Rabiot è centrocampista acuto, fisico, tecnico. Un leader".

Sul campionato in corso, invece, Carnevale ha spiegato: "E' un campionato equilibrato in cui la differenza la possono fare gli allenatori. Il Milan è stato reso squadra vera da Allegri, che conosce i meccanismi tattici e psicologici su cui incidere. Il Napoli continua con Conte il suo gigantesco percorso e può fare il bis, se riesce a far combinare assieme la Champions con la lotta-scudetto. E Gasperini magari non riuscirà a restare lassù perché un po’ di tempo gli andrà concesso, ma creerà i presupposti affinché accada poi".

